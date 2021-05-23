Евгений Криштафович: не пускайте белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС

Предварительные инструменты по регулированию ситуации, которые нужно внедрить незамедлительно:

- вся белорусская территория должна быть признана запретной зоной для международных самолетов;

После этого в международном суде следует начать делопроизводство против диктатора Лукашенко и при необходимости принять решение без его участия.