За рубежом
23.05.2021, 17:59

Евгений Криштафович: не пускайте белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС

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Евгений Криштафович
Евгений Криштафович
Евгений Криштафович
Foto: Karin Kaljuläte
Руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштафович высказался на своей странице в Facebook о ситуации с Романом Протасевичем (подробнее о ситуации читайте здесь).

Предварительные инструменты по регулированию ситуации, которые нужно внедрить незамедлительно:

- вся белорусская территория должна быть признана запретной зоной для международных самолетов;

- не пускайте белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС.

После этого в международном суде следует начать делопроизводство против диктатора Лукашенко и при необходимости принять решение без его участия.

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