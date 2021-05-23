23.05.2021, 17:01
20-летняя пьяная нарвитянка без прав разогналась в городе до 112 км/час: ее осудили условно
Foto: Taavi Sepp
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 20-летнюю нарвитянку, которая в конце прошлого года была задержана за езду без прав, превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет rus.err.
Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 декабря 2020 года около двух часов ночи на Электрияама теэ в Нарве полиция остановила автомобиль Honda, которым управляла 20-летняя девушка.
В ходе следствия была установлено, что она разогналась до 112 км/час на участке дороги, где ограничение скорости составляло 50 км/час, при этом у девушки не было водительских прав. Еще одним отягчающим обстоятельством стало сильное опьянение — содержание алкоголя составляло не менее миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
Обвиняемая пошла на сделку со следствием, недавно предстала перед судом и в качестве наказания получила условное лишение свободы на 6 месяцев и 29 дней.