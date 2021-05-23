20-летняя пьяная нарвитянка без прав разогналась в городе до 112 км/час: ее осудили условно

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 декабря 2020 года около двух часов ночи на Электрияама теэ в Нарве полиция остановила автомобиль Honda , которым управляла 20-летняя девушка.

В ходе следствия была установлено, что она разогналась до 112 км/час на участке дороги, где ограничение скорости составляло 50 км/час, при этом у девушки не было водительских прав. Еще одним отягчающим обстоятельством стало сильное опьянение — содержание алкоголя составляло не менее миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.