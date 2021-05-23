Кая Каллас назвала основной "плюс" пандемии

Коронакризис оказался непростым испытанием для всех нас. Хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы подумать и обсудить, есть ли у нас что-то, что может стать уроком, который мы вынесем из всей этой ситуации — если искать какие-то положительные моменты коронавируса.

И я обнаружила, что у эстонского народа таких моментов много — это забота, ответственность, открытость несмотря на локдаун. И я искренне желаю, чтобы это чувство заботы осталось в наших сердцах. Чтобы вакцина, которая позволит нам побороть вирус раз и навсегда, не заставила нас выработать иммунитет друг к другу.

Может быть, единственный плюс этой пандемии, если уж искать в нем что-то позитивное — это тот факт, что когда все закрылось на карантин, мы сами стали более открытыми. Мир для нас не стал меньше, а наоборот — больше. Мы стали сильнее, чем раньше, и теперь у нас больше опыта. И это касается всех — в том числе и правительства.