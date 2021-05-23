За рубежом
23.05.2021, 15:07

Самолет с основателем NEXTA Романом Протасевичем на борту вынудили сесть в Минске вместо Вильнюса. Теперь блогеру грозит смертная казнь

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Mobiilifoto: RusDelfi
Рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, сообщает Onliner со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Телеграм-канал NEXTA сообщает, что на борту находился их бывший главный редактор Роман Протасевич. Советник Светланы Тихановской Франтишек Вечерко подтвердил Onliner эту информацию.

Перед вылетом Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.

Провластный телеграм-канал ”Пул Первого” сообщает, что по поручению президента страны Александра Лукашенко для сопровождения самолета после сообщения о минировании в небо подняли истребитель. ”Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой”, — говорится в посте.

В Беларуси Протасевич и другой создатель NEXTA Степан Путило внесены в список террористов. Им может грозить смертная казнь. Кроме того, на Протасевича заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская — о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair

”Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича.

Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных”.

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