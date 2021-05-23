Самолет с основателем NEXTA Романом Протасевичем на борту вынудили сесть в Минске вместо Вильнюса. Теперь блогеру грозит смертная казнь

Перед вылетом Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.

Провластный телеграм-канал ”Пул Первого” сообщает, что по поручению президента страны Александра Лукашенко для сопровождения самолета после сообщения о минировании в небо подняли истребитель. ”Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой”, — говорится в посте.

В Беларуси Протасевич и другой создатель NEXTA Степан Путило внесены в список террористов. Им может грозить смертная казнь. Кроме того, на Протасевича заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская — о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair

”Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича.

Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных”.