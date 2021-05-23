Министр обороны Великобритании назвал Россию "угрозой номер один"

Россия является для Великобритании "угрозой номер один", заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph, опубликованном в субботу, 22 мая. По его словам, российские подводные лодки кружат вокруг всего побережья Великобритании, а российские корабли "регулярно посещают" британские воды. Так, в 2020 году были замечены 26 кораблей РФ и одна подводная лодка, а с 2013 года таких инцидентов было 150, пояснил Уоллес.

Как правило, российские корабли заходят в Ла-Манш или Северное море, но в конце 2020 года впервые за очень долгое время — возможно, впервые — российская субмарина была замечена в Ирландском море, заявил глава Минобороны Великобритании. Британцы уже пытались различными методами добиться деэскалации, но в данный момент сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации, отметил он, напомнив, что речь идет о "стране, которая убила людей в Солсбери".

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в этом городе. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый — представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Российская сторона отрицает причастность к произошедшему.