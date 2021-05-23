24 мая участникам аварии на Лаагна теэ огласят приговор

Летом 2020 года на Лаагна теэ произошло тяжелое ДТП. Прокурор Диана Хелила потребовала приговорить обоих обвиняемых по данному делу - Ису Халилова и Вячеслава Калашникова - к 12 годам тюрьмы. Адвокат Халилова Владимир Садеков не согласен с этим и считает, что срок должен быть меньше.

”Статья, по которой его судят, предполагает от 3 до 12 лет. Если мы возьмем средние санкции — 7 лет и учтем смягчающие обстоятельства, то срок выше 5-6 лет я будут считать неудовлетворительным. Если будет выше 5-6 лет, мы будем обжаловать решение суда”, - говорит он.

Окружной прокурор Диана Хелила на заседании рассказала, что Халилов взял в аренду автомобиль BMW в апреле, а ДТП произошло в конце июня. За машину ему надо было платить по 800 евро в месяц. Спустя месяц аренды он попросил сменить номера на 999 ISA. Стоит отметить что все это время у Халилова не было водительских прав.

Суд должен определить, кто является виновником ДТП: Халилов и Калашников вместе, Халилов в одиночку или же кто-то третий. Прокурор отметила, что нужно оценить, чьи действия в итоге и привели к трагическим последствиям.

20-летний Иса Халилов - признал свою вину в том, что он ехал с превышением максимальной разрешенной скорости. 29-летний Вячеслав Калашников своей вины не признал, хотя и отметил, что он действительно превысил максимальную разрешенную скорость.