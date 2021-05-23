Новости Эстонии
23.05.2021, 14:10

Лутсар: новые правила заметно упростят работу с вакциной Pfizer

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Foto: Argo Ingver
Европейское агентство лекарственных средств изменило правила хранения вакцины Pfizer/BioNTech, увеличив срок хранения с 5 до 30 дней. По словам главы консультирующего правительство по вопросам коронавируса научного совета Ирьи Лутсар, новые правила существенно упростят работу с препаратом, пишет rus.err.

Ранее считалось, что препарат должен храниться при сверхнизких температурах: от -70 до -80 градусов, а после "размораживания" флакон нужно было использовать в течение 5 дней. Согласно новой информации, вакцина не теряет эффективности до 30 дней после "разморозки".

"Раньше эту вакцину можно было доставлять только туда, где были холодильники глубокой заморозки, поддерживающие температуру -70 и -80 градусов, или же нам приходилось доставлять новые дозы каждые 5 дней. Теперь мы сможем доставлять этот препарат туда, где стоят обычные холодильники и отказаться от еженедельной транспортировки вакцины", — сказала Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, даже если сегодня новые правила хранения препарата не повлияют на программу вакцинации, в будущем эти изменения могут существенно упростить доступ к прививкам.

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