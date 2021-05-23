23.05.2021, 13:55
В Тарту разыскивают 93-летнюю женщину: она ушла из дома ночью
Foto: Anni Õnneleid
Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшей в тартуском районе Аннелинн 93-летней Нины. Она ушла в неизвестном направлении, сообщает rus.err.
Свой дом, расположенный на улице Нылваку, женщина покинула в ночь на воскресенье. Из-за своего состояния здоровья женщина может не узнавать местность и не помнить, куда шла, поэтому без посторонней помощи она может попасть в беду.
У нее короткие седые волосы. На ней светлое осеннее пальто и черные ботинки.
Полиция просит всех, кто видел женщину или знает о ее местоположении, сообщить по телефону 112.