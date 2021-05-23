Машинист скоростного поезда в Японии покинул кабину, чтобы сходить в туалет

В это время поезд двигался со скоростью 150 километров в час с 160 пассажирами на борту по линии Токайдо Синкансэн — самой загруженной линии сверхскоростных поездов Японии. На ней разрешается скорость до 285 километров в час.

Как передает Keydo, 36-летний машинист находился вне кабины поезда около трех минут. Перед этим он попросил кондуктора, у которого не было лицензии на управление сверхскоростным экспрессом, занять его место.

В ЖД-компании провели расследование инцидента и объяснили, что машинист почувствовал боль в животе. Кондуктор сидел кресле в отсутствие машиниста, однако панель управления не трогал.

О нарушении стало известно после того, как в JR Central заметили задержку на маршруте: экспресс проезжал мимо одной из станций примерно на одну минуту позже расписания (в Японии задержки даже на несколько минут становятся большой проблемой для ЖД-компаний и объектом пристального внимания СМИ).

В JR Central рассматривают возможность применения мер наказания к водителю и кондуктору. Согласно правилам компании, машинист, у которого возникли проблемы со здоровьем при управлении сверхскоростным экспрессом, должен сообщить об этом в операционный центр и либо передать управление кондуктору, имеющему лицензию на управление, либо остановить поезд на ближайшей станции.

Японские сверхскоростные поезда могут постепенно снижать скорость в случае отсутствия машиниста и автоматически останавливаться в аварийной ситуации.