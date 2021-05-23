Крисли Мелеск стала первой эстонкой, покорившей вершину Эвереста

Кристи Мелеск — эстонка, покорившая вершину Эвереста в составе международной группы альпиниста Гарретта Мэдисона. В глазах эстонского альпиниста Алара Сикку она является героиней. ”Поздравляю, очень приятно”, — прокомментировал Сикк ноость о ее восхождении для Delfi. ”Крисли — очень сильный игрок. Я был с ней на Казбеге и Аконкагуа”.

Второй эстонке Катрин Мерисалу пришлось отказаться от восхождения на вершину и начать спуск из-за заболевания коронавирусом.

”В таких условиях любое заболевание сильно влияет на организм”, — сказал Сикк. ”Я недавно прочитал о Мерисалу, у нее уровень кислорода в крови был около 60 — в таком состоянии невозможно подняться на вершину”.