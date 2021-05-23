23.05.2021, 10:24
ФОТО | Из-за задержки рейса в Таллинн пассажирам пришлось переночевать в аэропорту Хельсинки
Пассажиры, прибывающие транзитным рейсом с Крита в Таллинн и делающие пересадку в Хельсинки, были вынуждены провести ночь в зоне ожидания аэропорта Хельсинки.
”Пассажиры, прибывающие с Крита, сидели на корточках в аэропорту Хельсинки без еды и воды, потому что из-за тумана они не могли приземлиться в Таллинне”, — рассказал Delfi читатель, поделившийся фотографиями. На фотографиях путешественники спят на скамейках, используя рюкзаки вместо подушки. Известно, что среди пассажиров находится главный редактор Postimees Март Раудсаар.