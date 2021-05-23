СЕГОДНЯ | Словакия едва не потеряла очки с Великобританией. Отыграются ли Канада и Швеция за поражение в первом туре?

Сборная Словакии явно недооценила своего соперника - команду Великобритании и победила лишь с преимуществом в 1 шайбу. Команда Норвегии разгромила аутсайдера турнира - сборную Италии.

Наиболее интересные игры стартуют в 16:15, когда сборная Швеции, уступившая в первом туре скромной Дании, сыграет с Беларусью, Финляндия померится силами с Казахстаном, а Канада, также уже проигравшая на этом чемпионате (хозяевам туринра) будет противостоять США.