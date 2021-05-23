СЕГОДНЯ | Словакия едва не потеряла очки с Великобританией. Отыграются ли Канада и Швеция за поражение в первом туре?(2)
Сборная Словакии явно недооценила своего соперника - команду Великобритании и победила лишь с преимуществом в 1 шайбу. Команда Норвегии разгромила аутсайдера турнира - сборную Италии.
Наиболее интересные игры стартуют в 16:15, когда сборная Швеции, уступившая в первом туре скромной Дании, сыграет с Беларусью, Финляндия померится силами с Казахстаном, а Канада, также уже проигравшая на этом чемпионате (хозяевам туринра) будет противостоять США.
Группа А
Великобритания – Словакия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
23 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
0:1 – 1 Гривик (Лантоши)
1:1 – 22 Кирк (Перлини, Ричардсон)
1:2 – 24 Лантоши (Цегларик)
Швеция — Беларусь
23 мая, 16.15, ”Олимпийский спортивный центр”
Дания — Швейцария
23 мая, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”
Группа B
Норвегия – Италия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
23 мая, 12.15, «Арена-Рига»
1:0 – 10 Треттьенс (Ульден, Лесунн)
2:0 – 25 Россели-Ульсен (К.А. Улимб, Эспеланн)
3:0 – 36 Треттьенс (Ульден, Линдстрем)
4:0 – 41 Треттьенс (Лесунн, Линдстрем)
4:1 – 51 Франк (Андергассен, Маркетти)
Казахстан — Финляндия
23 мая, 16.15, ”Арена-Рига”
Канада — США
23 мая, 20.15, ”Арена-Рига”