23.05.2021, 09:44
СЕГОДНЯ | Отыграются ли Канада и Швеция за поражение в первом туре(2)
Фото: LiveMedia/Andrea Re
Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Латвии состоятся 6 матчей.
Наиболее интересные игры стартуют в 16:15, когда сборная Швеции, уступившая в первом туре скромной Дании, сыграет с Беларусью, Финляндия померится силами с Казахстаном, а Канада, также уже проигравшая на этом чемпионате (хозяевам туринра) будет противостоять США.
Группа А
Великобритания — Словакия
23 мая, 12.15, ”Олимпийский спортивный центр”
Швеция — Беларусь
23 мая, 16.15, ”Олимпийский спортивный центр”
Дания — Швейцария
23 мая, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”
Группа B
Норвегия — Италия
23 мая, 12.15, ”Арена-Рига”
Казахстан — Финляндия
23 мая, 16.15, ”Арена-Рига”
Канада — США
23 мая, 20.15, ”Арена-Рига”