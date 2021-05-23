Хоккей 2021
23.05.2021, 09:44

СЕГОДНЯ | Отыграются ли Канада и Швеция за поражение в первом туре

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Сборная Канады отбивается от атак на чемпионате мира в Риге
Сборная Канады отбивается от атак на чемпионате мира в Риге
Фото: LiveMedia/Andrea Re
Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Латвии состоятся 6 матчей.

Наиболее интересные игры стартуют в 16:15, когда сборная Швеции, уступившая в первом туре скромной Дании, сыграет с Беларусью, Финляндия померится силами с Казахстаном, а Канада, также уже проигравшая на этом чемпионате (хозяевам туринра) будет противостоять США.

Группа А

Великобритания — Словакия
23 мая, 12.15, ”Олимпийский спортивный центр”

Швеция — Беларусь
23 мая, 16.15, ”Олимпийский спортивный центр”

Дания — Швейцария
23 мая, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”

Группа B

Норвегия — Италия
23 мая, 12.15, ”Арена-Рига”

Казахстан — Финляндия
23 мая, 16.15, ”Арена-Рига”

Канада — США
23 мая, 20.15, ”Арена-Рига”

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