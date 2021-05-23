СЕГОДНЯ | Отыграются ли Канада и Швеция за поражение в первом туре

Наиболее интересные игры стартуют в 16:15, когда сборная Швеции, уступившая в первом туре скромной Дании, сыграет с Беларусью, Финляндия померится силами с Казахстаном, а Канада, также уже проигравшая на этом чемпионате (хозяевам туринра) будет противостоять США.