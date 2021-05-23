На чемпионате мира продолжаются сенсации. Швеция проиграла Беларуси, Финляндия - Казахстану, США разгромили Канаду

Сборная Швеции большую часть матча провела в атаках на ворота британско-белорусского голкипера Дэнни Тэйлора, однако так ни разу не заставила его капитулировать. В то же время белорусы усилиями Германа Нестерова в самом начале третьего периода забросили шайбу, которая оказалась победной. После двух матчей у команды Швеции ноль очков, а впереди матчи с Чехией, Словакией и Россией и реальные перспективы не попасть в раунд плей-офф.