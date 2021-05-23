На чемпионате мира продолжаются сенсации. Швеция проиграла Беларуси, Финляндия - Казахстану, США разгромили Канаду(10)
Сборная Швеции большую часть матча провела в атаках на ворота британско-белорусского голкипера Дэнни Тэйлора, однако так ни разу не заставила его капитулировать. В то же время белорусы усилиями Германа Нестерова в самом начале третьего периода забросили шайбу, которая оказалась победной. После двух матчей у команды Швеции ноль очков, а впереди матчи с Чехией, Словакией и Россией и реальные перспективы не попасть в раунд плей-офф.
Второе поражение подряд потерпели канадцы - на этот раз "Кленовые листья" разгромно уступили США 1:5. Причем, первую шайбу в собственные ворота организовал канадские голкипер Дарси Куэмпер.
Еще одну сенсацию преподнесла сборная Казахстана, выдержавшая шквал из более чем 50 бросков от действующих чемпионов мира, и выстоявшая в серии буллитов. В итоге финны оказались повержены.
Явно недооценила своего соперника - команду Великобритании - и сборная Словакии. Фаворит победил лишь с преимуществом в 1 шайбу. Команда Норвегии разгромила аутсайдера турнира - сборную Италии.
Группа А
Великобритания – Словакия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
23 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
0:1 – 1 Гривик (Лантоши)
1:1 – 22 Кирк (Перлини, Ричардсон)
1:2 – 24 Лантоши (Цегларик)
Швеция – Беларусь – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
23 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
0:1 – 41 Нестеров (Стефанович, Лопачук)
Дания – Швейцария – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
23 мая, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
0:1 – 13 Майер (Хишир, Мюллер)
Группа B
Норвегия – Италия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
23 мая, 12.15, «Арена-Рига»
1:0 – 10 Треттьенс (Ульден, Лесунн)
2:0 – 25 Россели-Ульсен (К.А. Улимб, Эспеланн)
3:0 – 36 Треттьенс (Ульден, Линдстрем)
4:0 – 41 Треттьенс (Лесунн, Линдстрем)
4:1 – 51 Франк (Андергассен, Маркетти)
Казахстан – Финляндия – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
23 мая, 16.15, «Арена-Рига»
0:1 – 33 Лунделль (Линдбом, Руохамаа)
1:1 – 35 Панюков (Михайлис)
Вратари: Бояркин 50/51 – Сятери 18/19.
Канада – США – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
23 мая, 20.15, «Арена-Рига»
0:1 – 7 Робертсон (Гарланд)
0:2 – 21 Кленденинг (Хелликсон)
0:3 – 23 Мур (Робертсон)
0:4 – 38 Мур (Гарланд)
1:4 – 51 Комтуа (Бедин)
1:5 – 57 Теннисон (Кленденинг, Лабанк)