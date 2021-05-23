Хоккей 2021
23.05.2021, 09:44

Это точно шведы? "Тре Крунур" проиграли не только Дании, но и Беларуси

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Команда Беларуси поставила шведов на колени
Команда Беларуси поставила шведов на колени
Фото: Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency
Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Латвии запланированы 6 матчей. Самую громкую сенсацию дня вновь преподнесли шведы - после поражения от Дании они уступили сборной Беларуси (0:1).

Сборная Швеции большую часть матча провела в атаках на ворота британско-белорусского голкипера Дэнни Тэйлора, однако так ни разу не заставила его капитулировать. В то же время белорусы усилиями Германа Нестерова в самом начале третьего периода забросили шайбу, которая оказалась победной. После двух матчей у команды Швеции ноль очков, а впереди матчи с Чехией, Словакией и Россией и реальные перспективы не попасть в раунд плей-офф.

Сборная Словакии явно недооценила своего соперника - команду Великобритании и победила лишь с преимуществом в 1 шайбу. Команда Норвегии разгромила аутсайдера турнира - сборную Италии.

Наиболее интересные игры стартуют в 16:15, когда сборная Швеции, уступившая в первом туре скромной Дании, сыграет с Беларусью, Финляндия померится силами с Казахстаном, а Канада, также уже проигравшая на этом чемпионате (хозяевам туринра) будет противостоять США.

Группа А

Великобритания – Словакия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
23 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
0:1 – 1 Гривик (Лантоши)
1:1 – 22 Кирк (Перлини, Ричардсон)
1:2 – 24 Лантоши (Цегларик)

Швеция – Беларусь – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
23 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
0:1 – 41 Нестеров (Стефанович, Лопачук)

Дания — Швейцария
23 мая, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”

Группа B

Норвегия – Италия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
23 мая, 12.15, «Арена-Рига»
1:0 – 10 Треттьенс (Ульден, Лесунн)
2:0 – 25 Россели-Ульсен (К.А. Улимб, Эспеланн)
3:0 – 36 Треттьенс (Ульден, Линдстрем)
4:0 – 41 Треттьенс (Лесунн, Линдстрем)
4:1 – 51 Франк (Андергассен, Маркетти)

Казахстан — Финляндия
23 мая, 16.15, ”Арена-Рига”

Канада — США
23 мая, 20.15, ”Арена-Рига”

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