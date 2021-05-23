За сутки в Эстонии выявлено 103 случая заражения коронавирусом

Согласно регистру населения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 43 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 33 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

25 положительных результатов тестов было получено в Ида-Вирумаа, 13 — в Тартуский уезд, 6 — в Пярнуский уезд, 4 — в Валгаский уезд, 3 — в Пылвамаа, 2 — в Раплаский уезд и Вырумаа, по 1 — в Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Вильянди. Округ. В случае двух положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 260,05, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5,4%.

183 пациента нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 67 лет, и 130 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (71%).

Новых смертей в течение дня не зафиксировано.

В течение дня было введено 4896 доз вакцины, в общей сложности вакцинировано 434 398 человек и 225 352 человека прошли курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 64%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.