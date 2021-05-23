23.05.2021, 08:05
Эстония направит Украине гуманитарную помощь в размере 1 млн евро(53)
Foto: Ilmar Saabas
Эстония выделит 1 млн евро для помощи Украине, об этом МИД Эстонии сообщает на своей странице в Twitter.
В 2021 году Эстония выделит в общей сложности 1 миллион евро, чтобы помочь Украине справиться с гуманитарным кризисом. В последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена в Украину, и мы продолжим поддерживать страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается — говорится в сообщении.
По данным портала Укринформ, средства будут направлены людям, проживающим в районах конфликта на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас 17-19 мая посетила Украину с трехдневным визитом.
Всего в бюджете МИД Эстонии на 2020 — 2023 годы запланировано потратить на развитие двустороннего сотрудничества Эстонии и Украины и гуманитарную деятельность 11,6 млн евро.