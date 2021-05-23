Эстония направит Украине гуманитарную помощь в размере 1 млн евро

В 2021 году Эстония выделит в общей сложности 1 миллион евро, чтобы помочь Украине справиться с гуманитарным кризисом. В последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена в Украину, и мы продолжим поддерживать страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается — говорится в сообщении.