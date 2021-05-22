ВИДЕО: Как же так? Латвия победила Канаду, но проиграла Казахстану

После сенсационной победы на старте турнира над канадцами (2:0) латвийская команда считалась фаворитом в поединке с Казахстаном. По ходу встречи хозяева льда дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

Затяжная серия буллитов

В дополнительной пятиминутке определить победителя матча не удалось, а а в затяжной серии буллитов - командам пришлось исполнить в общей сложности 15 бросков - удачливее оказался Казахстан.

Победа на старте чемпионата над Канадой, похоже, отняла у латвийской команды слишком много сил и эмоций.

Второе поражении Чехии

В параллельном поединке второе поражение на чемпионате мира потерпела Чехия. В матче открытия мирового первенства она проиграла в концовке встречи россиянам, а во второй день турнира уступила Швейцарии - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

Потерпев два поражения на старте турнира, сборная Чехии рискует не попасть в плей-офф. Следующий поединок чехи проведут 24 мая с Беларусью.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

21 мая (пятница)

А Россия - Чехия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

В Германия - Италия 9:4 (2:2, 5:0, 2:2)

А Беларусь - Словакия 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

В Канада - Латвия 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

22 мая (суббота)

А Дания - Швеция 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

В Норвегия - Германия 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

А Великобритания - Россия 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

В Финляндия - США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

А Чехия - Швейцария 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

В Латвия - Казахстан 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

23 мая (воскресенье)

12:15 А Великобритания - Словакия

12:15 В Норвегия - Италия

16:15 А Швеция - Беларусь

16:15 В Казахстан - Финляндия

20:15 А Дания - Швейцария

20:15 В Канада - США