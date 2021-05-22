ВИДЕО: Как же так? Латвия победила Канаду, но проиграла Казахстану(10)
После сенсационной победы на старте турнира над канадцами (2:0) латвийская команда считалась фаворитом в поединке с Казахстаном. По ходу встречи хозяева льда дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.
Затяжная серия буллитов
В дополнительной пятиминутке определить победителя матча не удалось, а а в затяжной серии буллитов - командам пришлось исполнить в общей сложности 15 бросков - удачливее оказался Казахстан.
Победа на старте чемпионата над Канадой, похоже, отняла у латвийской команды слишком много сил и эмоций.
Второе поражении Чехии
В параллельном поединке второе поражение на чемпионате мира потерпела Чехия. В матче открытия мирового первенства она проиграла в концовке встречи россиянам, а во второй день турнира уступила Швейцарии - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).
Потерпев два поражения на старте турнира, сборная Чехии рискует не попасть в плей-офф. Следующий поединок чехи проведут 24 мая с Беларусью.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
21 мая (пятница)
А Россия - Чехия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
В Германия - Италия 9:4 (2:2, 5:0, 2:2)
А Беларусь - Словакия 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
В Канада - Латвия 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
22 мая (суббота)
А Дания - Швеция 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
В Норвегия - Германия 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
А Великобритания - Россия 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)
В Финляндия - США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
А Чехия - Швейцария 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
В Латвия - Казахстан 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
23 мая (воскресенье)
12:15 А Великобритания - Словакия
12:15 В Норвегия - Италия
16:15 А Швеция - Беларусь
16:15 В Казахстан - Финляндия
20:15 А Дания - Швейцария
20:15 В Канада - США