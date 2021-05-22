22.05.2021, 21:00
На пляже нашли трупы двух мужчин
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня утром в Ляэнемаа у моря возле деревни Эйнби нашли два трупа утонувших мужчин.
Спасательный департамент сообщил Delfi, что они получили вызов сегодня утром в 6:44. "Рыбаки нашли в волости Ляэне-Нигула два труда в воде", — сказал пресс-секретарь. Как он уточняет, воды было по колено.
Полиция добавила, что погибшими оказались 33-летний мужчина и 72-летний мужчина. Их тела отправили на экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти.