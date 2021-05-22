Похлак в очередной раз переизбран президентом Футбольного союза

58-летний функционер бессменно возглавляет ЭФС с 2007 года. За Похлака было подано 73 голоса, против - 3.

В правлении ЭФС произошла только одна замена. Вместо Андри Хыбемяги новым вице-президентом стал предприниматель в сфере строительства Герд Мюллер.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, общее собрание Футбольного союза прошло на трибуне "А Ле Кок Арены".

Правление ЭФС (в скобках - зона ответственности):

Айвар Похлак - президент (общее руководство, представительские функции)

Герд Мюллер - вице-президент (финансы, экономика)

Айнар Леппянен - вице-президент (юридические вопросы)

Тармо Лехисте - член правления (мужская сборная Эстонии)

Теэт Ильвес - член правления (инфраструктура)

Ваапо Вахер - член правления (СМИ)

Прийт Пену - член правления (региональное развитие, женский футбол)

Марек Лемсалу - член правления (сотрудничество со спонсорами)

Эдуард Рыжов - член правления (судейство)

Март Поом - член правления (молодежный футбол)

Даниил Савицкий - член правления (пляжный футбол, футзал)

Аре Алтрая - член правления (топ-футбол)

Анастасия Морковкина - член правления