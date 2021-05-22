Айвар Похлак в очередной раз переизбран президентом Футбольного союза(6)
58-летний функционер бессменно возглавляет ЭФС с 2007 года. За Похлака было подано 73 голоса, против - 3.
В правлении ЭФС произошла только одна замена. Вместо Андри Хыбемяги новым вице-президентом стал предприниматель в сфере строительства Герд Мюллер, который будет отвечать в правлении за финансы и экономическую деятельность.
Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, общее собрание Футбольного союза прошло на трибуне "А Ле Кок Арены".
Правление ЭФС
Айвар Похлак - президент (общее руководство, представительские функции)
Герд Мюллер - вице-президент (финансы, экономика)
Айнар Леппянен - вице-президент (юридические вопросы)
Тармо Лехисте - член правления (мужская сборная Эстонии)
Теэт Ильвес - член правления (инфраструктура)
Ваапо Вахер - член правления (СМИ)
Прийт Пену - член правления (региональное развитие, женский футбол)
Марек Лемсалу - член правления (сотрудничество со спонсорами)
Эдуард Рыжов - член правления (судейство)
Март Поом - член правления (молодежный футбол)
Даниил Савицкий - член правления (пляжный футбол, футзал)
Аре Алтрая - член правления (топ-футбол)
Анастасия Морковкина - член правления