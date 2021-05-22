Айвар Похлак в очередной раз переизбран президентом Футбольного союза

58-летний функционер бессменно возглавляет ЭФС с 2007 года. За Похлака было подано 73 голоса, против - 3.

В правлении ЭФС произошла только одна замена. Вместо Андри Хыбемяги новым вице-президентом стал предприниматель в сфере строительства Герд Мюллер, который будет отвечать в правлении за финансы и экономическую деятельность.