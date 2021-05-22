Число COVID-пациентов в больницах Петербурга за неделю выросло почти на 13%

Кроме того, количество выздоровевших от инфекции за сутки составило 1 327 человек, то есть снизилось на 20,8% за неделю. Количество пациентов с коронавирусом в стационарах, наоборот, выросло на 12,9% за неделю — с 3 249 до 3 670 человек.

"Суточная госпитализация взрослых с COVID-ассоциированными состояниями снизилась на 2,46%. За прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 4,79%", — говорится в информационной справке штаба.

Всего в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5 992 койки. Из них свободно 1 216, что составляет 20,3% от общего числа.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 21% по состоянию на субботу. На искусственной вентиляции легких находятся 178 пациентов.

По данным штаба, тенденция к росту заболеваемости продолжается, но ее развитие замедлилось. Отмечается, что темп вакцинации несколько увеличился, но пока не достиг уровня, который был в феврале.

Накануне сообщалось, что все основные ограничения по коронавирусу, которые были установлены в Петербурге по 30 мая, продлеваются до 12 июля.