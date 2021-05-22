ВИДЕО: 17-летняя обидчица Канепи выиграла турнир в Парме

Молодая американка выиграла второй профессиональный турнир в карьере. За победу она получила 23 548 евро призовых и 280 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге, который будет обнародован на следующей неделе, Гауфф поднимется на 25-е место. Она самая молодая теннисистка в ТОП-300.