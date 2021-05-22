22.05.2021, 17:45
17-летняя обидчица Канепи выиграла теннисный турнир в Парме
AP
17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (WTA 30) в финале теннисного турнира в Парме победила китаянку Ван Цян (WTA 48) - 6:1, 6:3.
Молодая американка выиграла второй профессиональный турнир в карьере. За победу она получила 23 548 евро призовых и 280 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге, который будет обнародован на следующей неделе, Гауфф поднимется на 25-е место. Она самая молодая теннисистка в ТОП-300.
Напомним, что на старте турнира в Парме Гауфф в марафонском матче победила ветерана эстонского тенниса Кайю Канепи, выиграв обе партии на тай-брейке - 7:6, 7:6.