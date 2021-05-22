ВИДЕО: Россия разгромила британцев, Финляндия победила американцев

Россияне сделали результат уже в первом периоде забросив 4 шайбы за 5 минут. Довести матч до победы им не составило труда.

В составе российской команды отличились Антон Бурдасов (дважды), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Корнаухов, Андрей Кузьменко и капитан команды Антон Слепышев.

Подопечные Валерия Брагина выиграли оба стартовых матча чемпионата мира и единолично лидируют в групповом турнире - 6 очков. Следующий матч российская команда проведет 24 мая со Словакией.

В параллельном поединке действующий чемпион мира Финляндия вырвала победу у США - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). В составе американской команды 19 игроков НХЛ, но этот десант не помог им победить финских парней.

Следующий поединок Финляндия сыграет 23 мая с Казахстаном, а американцы в этот же день сразятся с канадцами.