Президент посетила учения ”Весенний шторм”

Как и в прошлом году, маневры проходят в меньшем масштабе. В частности, в целях предотвращения возможного распространения вируса число призванных резервистов урезали до 350 человек.

”Во время рабочих поездок по стране в последние недели мне неоднократно приходилось сталкиваться с разочарованием резервистов. Они были готовы приехать на ”Весенний шторм”, но, как мы видим, их в десять раз меньше, чем прежде. — отметила президент Керсти Кальюлайд. — Тем не менее, их готовность принять участие в учениях говорит о том, что они гордятся быть резервистами”.

Заместитель командующего Силами обороны и по совместительству руководитель учений генерал-майор Индрек Сирель представил президенту цель, сценарий и ход маневров. После чего Керсти Кальюлайд отправилась на Центральный полигон вооруженных сил, где она встретилась с военнослужащими 2-пехотной бригады и бойцами боевой группы НАТО, а также ознакомилась с возможностями нового противотанкового комплекса эстонской армии Spike.

”Весенний шторм” — ежегодные контрольные учения Сил обороны, основная цель которых сводится в отладке взаимодействия между различными подразделениями. В общей сложности в этом году в маневрах участвует около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.