За рубежом
22.05.2021, 13:35

Жуткая находка в Вильнюсе: в заброшенном доме обнаружены четыре гроба с человеческими скелетами

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Foto: Jaanus Lensment
В вильнюсскую полицию сообщили о том, что в заброшенном доме обнаружены четыре гроба с человеческими скелетами.

По данным полиции, 21 мая, в 11.10 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе в заброшенном здании обнаружены четыре гроба.

В гробах обнаружили человеческие скелеты. Полиция выяснила, что этом зданием на ул. Гележинкелё какое-то время пользовались археологи, которые проводили раскопки на Бернардинском кладбище.

Останки в дом привезли с кладбища и положили в гробы, и забыли их в подвале дома.

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