22.05.2021, 20:10
ВИДЕО: Пилато установила рекорд мира, у Ефимовой рекорд Эстонии
AFP
В Будапеште близится к завершению чемпионат Европы по плаванию. В предпоследний день турнира 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато установила в полуфинальном заплыве рекорд мира на дистанции 50 метров брассом - 29,30.
В полуфинале на этой дистанции выступала 14-летняя Энели Ефимова. С результатом 30,97 она заняла 12-е место. Утром в предварительном заплыве Ефимова установила рекорд Эстонии - 30,83.
В полуфинал чемпионата Европы пробилась еще одна представительница сборной Эстонии. На дистанции 200 метров на спине 21-летняя Алекса Голд заняла 16-е место - 2.15,17.
23-летний Даниэль Зайцев превысил рекорд Эстонии 13-летней давности на дистанции 50 метров вольным стилем - 22,32. С этим результатом он занял 21-е место среди 69 участников.