ВИДЕО: Пилато установила рекорд мира, у Ефимовой рекорд Эстонии

Benedetta Pilato AFP

В Будапеште близится к завершению чемпионат Европы по плаванию. В предпоследний день турнира 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато установила в полуфинальном заплыве рекорд мира на дистанции 50 метров брассом - 29,30.