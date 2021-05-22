Ефимова установила рекорд Эстонии и пробилась в полуфинал

14-летняя пловчиха улучшила свое прежнее достижение на 0,1 секунды. Ефимова показала 10-й результат. Лучшее время в предварительнойм заплыве у 16-летней итальянки Бенедетты Пилато - 29,50. Полуфинал с участием Ефимовой состоится в 19:57.

В полуфинал чемпионата Европы на дистанции 200 метров на спине пробилась 21-летняя Алекса Голд - 2.14,11. Она показала 16-й результат среди 36 участниц. Полуфинальный заплыв состоится в 19:23.

23-летний Даниэль Зайцев превысил рекорд Эстонии 13-летней давности на дистанции 50 метров вольным стилем - 22,32. С этим результатом он занял 21-е место среди 69 участников.