У президента Финляндии умерла собака

Президентская пара переживает утрату верного четвероногого друга — бостон-терьера Ленну. Канцелярия президента сообщила в Твиттере, что Ленну умер в пятницу в результате быстро прогрессировавшей опухоли гипофиза. Ему было 10 лет.

Саули Ниинистё и Йенни Хаукио скорбят об уходе дорогого члена семьи.

Ленну был народным любимцев финнов. До недавних пор его часто можно было увидеть на семейных портретах президентской четы и в ходе праздничных видеотрансляций.

В последние годы Ленну перестал появляться перед камерами. Причиной тому стало активное обсуждение в обществе проблем, связанных с селекцией отдельных пород собак.

- Когда мы взяли Ленну, мы ничего не знали о проблемах, связанных с разведением брахицефалов, — объяснял президент Ниинистё в интервью Yle год назад.