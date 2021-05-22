ФОТО: Тянак сломал подвеску и прервал Ралли Португалии
Второй день португальского ралли складывался для эстонского гонщика как нельзя лучше. Он выиграл 4 заезда и лидировал в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Элфина Эванса на 20 с лишним секунд. Однако на СУ14 у Тянака сломалась подвеска и он вынужден был остановиться.
В общем зачете Тянак упал на 9-е место. Руководство команды "Хендай" сообщило, что к воскресному дню машину эстонского гонщика попытаются привести в порядок.
Ралли Португалии (14/20)
Расписание Ралли Португалии
21 мая (пятница)
10:08 СУ1 12,35 км ТЯНАК
11:08 СУ2 19,51 км СОРДО
12:08 СУ3 18,82 км СОРДО
14:31 СУ4 12,35 км РОВАНПЕРЯ
15:31 СУ5 19,51 км СОРДО
16:38 СУ6 18,82 км ТЯНАК
18:05 СУ7 18,16 км ОЖЬЕ
21:03 СУ8 3,36 км ТЯНАК
22 мая (суббота)
10:08 СУ9 20,64 км ТЯНАК
11:08 СУ10 22,37 км ТЯНАК
12:24 СУ11 37,92 км ТЯНАК
16:38 СУ12 20,64 км ЭВАНС
17:38 СУ13 22,37 км ТЯНАК
18:54 СУ14 37,92 км ЭВАНС
21:03 СУ15 3,3 км
23 мая (воскресенье)
09:08 СУ16 9,18 км
09:53 СУ17 8,75 км
10:38 СУ18 11,18 км
12:04 СУ19 9,18 км
14:18 СУ20 бонусный заезд