Школьная медсестра: укусы насекомых и животных требуют быстрых и решительных действий

В природе Эстонии ареал распространения клещей с каждым годом увеличивается, поэтому следует быть внимательными в лесах, на лугах, а также на пастбищах. Чтобы предотвратить укус клеща, школьная медсестра рекомендует носить одежду с рукавами и длинные брюки. ”Штанины брюк должны быть заправлены в носки или обхвачены резинками, а средства от клещей следует распылять как на коже, так и на одежде. Самое важное — всегда после нахождения в богатом клещами регионе осматривать все тело”, — подчеркивает Рахенди и отмечает, что быстрое удаление клеща значительно снижает риск заражения боррелиозом (болезнью Лайма).

Тем, у кого укус насекомого вызывает еще больший зуд, отек или легко провоцирует волдыри, Рахенди рекомендует принимать антиаллергенные препараты до того, как направиться в места с большим скоплением насекомых. ”В самом легком случае после укуса насекомого появляется только зуд, но есть и те люди, у которых возникают более серьезные симптомы аллергии — такие как затрудненное дыхание и анафилактический шок. Если есть склонность к тяжелой аллергической реакции — например, одышка, затрудненное дыхание или потеря сознания — то обычно такие проблемы проявляются уже через пару минут после укуса насекомого, и в этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь”, — подчеркивает она, добавляя, что также следует проявлять повышенное внимание, если пчелы или осы жалят лицо, рот или шею, поскольку возникновение отека в этих местах может быть опасным для жизни.

Комары, мошки, слепни, пчелы и осы неизбежно сопровождают эстонское лето и поэтому, по словам школьной медсестры Инны Рахенди из SA Tallinna Koolitervishoid , стоит знать, как уменьшить вызванные укусами насекомых жжение и отек, а также предотвратить аллергические реакции. ”Если в месте укуса осталось жало, то его необходимо удалить, а место укуса промыть чистой водой с мылом или антисептиком, чтобы предотвратить воспаление. Холодные компрессы или охлаждающие гели снимают отек и зуд”, — рассказывает школьная медсестра и добавляет, что у аллергиков должен быть запас лекарств от аллергии, прописанных врачом или безрецептурных пероральных противоаллергических препаратов.

По словам школьной медсестры, для удаления клеща нужно схватить его пинцетом или тонкими плоскогубцами по возможности около головы и как можно ближе к коже. ”При вытаскивании клеща, его нужно тянуть вверх, но не очень сильно, нельзя сдавливать его заднюю часть туловища и смачивать его чем-либо. Затем место укуса следует промыть водой с мылом и продезинфицировать”, — обучает Рахенди и добавляет, что если вы не можете удалить клеща самостоятельно, то вам следует обратиться за помощью к врачу.

При укусе гадюки нужна срочная помощь

Помимо клещей, змеи также могут представлять угрозу в живой природе. Единственную ядовитую змею в Эстонии — обыкновенную гадюку — можно узнать по темной зигзагообразной полосе, идущей вдоль ее спины. ”Змеи активны в теплую погоду, но в целом они боязливые животные, и, когда они чувствуют угрозу, то они скрываются”, — говорит Рахенди и добавляет, что укусы гадюк не часты — змея чаще всего кусается только тогда, когда на нее наступают.

Как отмечает школьная медсестра, лучший способ избежать укуса змеи — это предотвратить его. ”Отправляясь в поход, следует избегать мест, где есть места гнездования змей. Кроме того, вы можете защитить себя, надев для леса сапоги выше щиколотки и осторожно ступая по высокой траве”, — учит Рахенди и рекомендует быть особо внимательными у больших камней, которые змеи часто используют в качестве спального места.