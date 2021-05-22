22.05.2021, 10:33
Департамент здоровья: за сутки выявили 180 зараженных коронавирусом, умер 80-летний мужчина(29)
Foto: Argo Ingver
Департамент здоровья сообщает, что за сутки выявили 180 зараженных COVID-19. Всего сделали 4706 тестов, из которых 3.8% показали положительный результат.
Больше всего зараженных в Харьюмаа — 77 человек. Их них 52 случая из Таллинна. В Ида-Вирумаа добавилось 38 зараженных, Тартумаа 18, Валгамаа 15, Пярнумаа 9 и Ляэне-Вирумаа 7.
Показатель кумулятивной заражаемости на 100 000 человек за последние 14 дней равен 264.1. В больничном лечении нуждается 178 пациентов. Средний возраст пациентов 68 лет. За минувшие сутки от коронавируса скончался 80-летний мужчина.
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