Департамент здоровья: за сутки выявили 180 зараженных коронавирусом, умер 80-летний мужчина

Больше всего зараженных в Харьюмаа — 77 человек. Их них 52 случая из Таллинна. В Ида-Вирумаа добавилось 38 зараженных, Тартумаа 18, Валгамаа 15, Пярнумаа 9 и Ляэне-Вирумаа 7.

Показатель кумулятивной заражаемости на 100 000 человек за последние 14 дней равен 264.1. В больничном лечении нуждается 178 пациентов. Средний возраст пациентов 68 лет. За минувшие сутки от коронавируса скончался 80-летний мужчина.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.