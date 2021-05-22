Вакцинация продолжается. В 9 часов добавили 25000 номерков

В субботу в 9 утра добавили еще 25000 номерков на вакцинацию по всей Эстонии. Если в понедельник, когда впервые открыли свободное бронирование, в Таллинне и Тарту быстро все разобрали, то теперь у желающих будет возможность выбрать удобное для себя место вакцинации. Сейчас среди эстоноземельцев популярен медицинский-туризм. Люди из крупных городов едут в Нарву или Пярну за вакциной от коронавируса. Нужно учитывать, что вторую дозу придется получать в том же городе.

По состоянию на 8:50 утра субботу в очереди на сайт digilugu.ee было около 4000 человек. Примерное время попадания на портал — через 30 минут. Записаться на прививку можно и по телефону, позвонив на 1247.

В 10:40 очередь заметно увеличилась. В ожидании было 15 000 человек, чтобы зайти на портал придется ждать больше часа.

”Мы гарантируем возможность вакцинации в каждом уезде, но бывают случаи, когда свободное время недоступно в некоторых частях Эстонии. В таком случае разумно подождать и вернуться в э-регистратуру позже, чтобы зарегистрироваться, например, в следующие выходные. Никто не останется без вакцины. Если вы хотите получить вакцину подальше от дома, то вам нужно знать, что и вторую дозу придется получать там же”, — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.