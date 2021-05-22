Как ужиться под одной крышей разным поколениям, которых кризис заставляет жить вместе?

В кризис эта история может случиться с каждым и в любой момент. Помимо кризиса бывают и разводы, сума, тюрьма и другие неурядицы.

”Сын развелся и переехал обратно к нам, до этого он жил в доме у жены”, — говорит Надежда.

”Мужа дочки посадили, когда она была еще беременна, — рассказывает Татьяна. — Переехала к нам. Внучка выросла, скоро уже в школу пойдет. Муж ее уже вышел из тюрьмы и тоже к нам. У них недавно родился второй ребенок. Так и живем, хотя у нас с мужем — 2-комнатная”.

”Дочка развелась и вернулась к нам, — говорит Елена. — К счастью, хоть детей у них не было. Да и вторая дочка закончила учебу в России, работы там нет, вот и вернулась. Ох, тяжело в двух комнатах”.

Без манипуляций

Психолог Никита Григорьев отмечает, что в кризис идет зачастую выбор не между хорошим и очень хорошим, а между плохим и очень плохим.

”Еще 100 лет назад таких проблем не было, — говорит он. — Люди жили большими семьями, несколько поколений под одной крышей, и это было нормально. В XXI же веке мы почти за-были о дискомфорте. С людьми, даже родными и близкими, жить вместе трудно. И нужно нередко терпеть то, что не нравится. Но на дворе кризис, и особо-то уже и нет вариантов”.

К тому же, добавляет психолог, раньше люди нужны были друг другу. Дочь с маленьким ребенком просила маму о помощи. Люди дружили и менялись вещами, родственники помогали сделать ремонт.

”Сейчас у нас есть сервисы, — констатирует Никита Григорьев. — Нажал на кнопку — и к вам едет курьер с едой, такси или домработница. Общество атомизируется и разделяется, мы уже не так нужны друг другу. К сожалению, в этой ситуации у людей атрофируется и умение договариваться. Поэтому, если вам нужна помощь, не стоит начинать со слов ”вы должны”, ”мы родные люди”, ”своя кровь” или ”родители обязаны помогать своим детям”. Это все манипуляции. Лучше сказать: ”Нам сейчас нужна помощь, на каких условиях вы готовы ее оказать”. И обговорить условия, обязательно указав сроки, в течение которых вам нужна будет помощь”.