Как ужиться под одной крышей разным поколениям, которых кризис заставляет жить вместе?
В кризис эта история может случиться с каждым и в любой момент. Помимо кризиса бывают и разводы, сума, тюрьма и другие неурядицы.
”Сын развелся и переехал обратно к нам, до этого он жил в доме у жены”, — говорит Надежда.
”Мужа дочки посадили, когда она была еще беременна, — рассказывает Татьяна. — Переехала к нам. Внучка выросла, скоро уже в школу пойдет. Муж ее уже вышел из тюрьмы и тоже к нам. У них недавно родился второй ребенок. Так и живем, хотя у нас с мужем — 2-комнатная”.
”Дочка развелась и вернулась к нам, — говорит Елена. — К счастью, хоть детей у них не было. Да и вторая дочка закончила учебу в России, работы там нет, вот и вернулась. Ох, тяжело в двух комнатах”.
Без манипуляций
Психолог Никита Григорьев отмечает, что в кризис идет зачастую выбор не между хорошим и очень хорошим, а между плохим и очень плохим.
”Еще 100 лет назад таких проблем не было, — говорит он. — Люди жили большими семьями, несколько поколений под одной крышей, и это было нормально. В XXI же веке мы почти за-были о дискомфорте. С людьми, даже родными и близкими, жить вместе трудно. И нужно нередко терпеть то, что не нравится. Но на дворе кризис, и особо-то уже и нет вариантов”.
К тому же, добавляет психолог, раньше люди нужны были друг другу. Дочь с маленьким ребенком просила маму о помощи. Люди дружили и менялись вещами, родственники помогали сделать ремонт.
”Сейчас у нас есть сервисы, — констатирует Никита Григорьев. — Нажал на кнопку — и к вам едет курьер с едой, такси или домработница. Общество атомизируется и разделяется, мы уже не так нужны друг другу. К сожалению, в этой ситуации у людей атрофируется и умение договариваться. Поэтому, если вам нужна помощь, не стоит начинать со слов ”вы должны”, ”мы родные люди”, ”своя кровь” или ”родители обязаны помогать своим детям”. Это все манипуляции. Лучше сказать: ”Нам сейчас нужна помощь, на каких условиях вы готовы ее оказать”. И обговорить условия, обязательно указав сроки, в течение которых вам нужна будет помощь”.
Он отмечает, что к нему часто обращаются с похожими проблемами. И очень важно обговорить все на берегу: кто и сколько платит за коммуналку, кто что покупает, кто готовит, кто убирает.
”Обязательно надо выслушать и требования принимающей стороны, — подчеркивает он. — Пожилые родители могут согласиться помочь, если вы возьмете на себя часть платы за квартиру и будете помогать с приготовлением еды и уборкой. И приготовьтесь к тому, что в такой ситуации очень понадобится уважение, чувство такта и готовность идти на компромисс. У кого-то они развиты с рождения, у кого-то нет. Но если вы оказались в сложном положении, вам нужна помощь, при этом все последние годы вы занимались только тем, чтобы скроллить ленту социальных сетей, а собственным развитием и налаживанием межличностных отношений с родственниками особо не увлекались, самое время начать”.
Психолог отмечает, что тут есть два важных момента. Первый: следует приготовиться к тому, что легко и просто, к сожалению, может не быть. Второй: кризис — это всегда точка роста, бесплатная трансформация, мозг готов учиться и усваивать новое. И то, за что люди в хорошие времена готовы платить большие деньги, мы сейчас получаем совершенно бесплатно.
Конфликтные моменты
В ситуации, когда сын или дочь вместе с мужем-женой и детьми переезжают к родителям, есть ряд подводных камней. Свекровь может начать ворчать на невестку, что та не так все де-лает. Теща — на зятя. Со своими детьми взрослым людям нередко-то сложно ужиться вместе долгое время, что уж говорить о посторонних людях?
”В этой ситуации, — говорит психолог, — во избежание конфликтов невестке или зятю можно подойти к родителям своего супруга-супруги и сказать примерно следующее: ”Послушайте, мне неудобно об этом говорить, но я не хочу вам мешать и создавать дополнительные проблемы. Как я могу вам помочь по дому? Я вам могу помогать на кухне. Могу убирать. Могу готовить еду на всю семью”. То есть продемонстрировать готовность разговаривать и выполнять поручения хозяев недвижимости”.
К сожалению, констатирует Никита Григорьев, многие начинают сначала делать, а потом договариваться.
”Но мысли никто читать не умеет, — говорит психолог, — и чтобы не было конфликтов, нужно прямо спросить, а не додумывать за других”.
Если же дело зашло уже далеко, и свекровь с невесткой дуются друг на друга, а зять близок к тому, чтобы прикончить тещу, то, говорит психолог, нужно срочно из этой ситуации выходить.
”Это называется ”социальные игры”, — поясняет Никита Григорьев. — Когда всякие обиды, терки, поиск виноватых, жалобы, хлопанье дверьми и демонстративные поступки. Социальные игры обусловлены инстинктом внутривидовой агрессии, который в нас встроен эволюционно. Поэтому, чтобы не было конфликтов, надо: а) договариваться, б) если не получается, не играть в эти игры”.
Договариваться можно, например, так. В конфликтной ситуации нужно не обижаться и не жаловаться, а подойти ко второй стороне и сказать примерно следующее: ”После случившегося я чувствую себя так. А как чувствуете себя вы?” И обсудить, например, что нужно сделать, чтобы избежать дальнейших конфликтов: ”Мои предложения такие-то. Для меня проблема выглядит так. А как это выглядит для вас?”
Если же пострадавшая сторона — это родители, которые оказались в ситуации, когда чадушко с семьей живут в его квартире, но ни за что не платят, еду не покупают, по дому не помогают и при этом чувствуют себя вольготно, то рекомендации психолога просты.
”Поговорите с ними, — советует Никита Григорьев. — Расскажите, что вам сложно, что вашей пенсии или дохода не хватает, чтобы их всех содержать. Спросите, что они могут сделать, чтобы вам в этой ситуации помочь? Если конструктивных предложений нет или они на словах есть, а на деле ничего не меняется, то алгоритм поведения следующий. Определите для себя, сколько вы готовы еще терпеть такое поведение? Когда ко мне приходят люди, у которых взрослые дети или мужья забирают пенсию или крадут имущество из дома — а это часто бывает с наркоманами, лудоманами, алкоголиками, — я спрашиваю: ”Сколько вы готовы еще это терпеть? 10 лет?” — ”Ну нет”. — ”Хорошо. 5 лет?” — ”Нет”. — ”Хорошо. Год?” — ”Ну, год еще могу потерпеть”. И дальше, если недвижимость записана на вас, а они живут там и не уходят, вы пишете заявление в полицию, датируете нынешним числом следующего года, но не подписываете”.
Заявление, говорит психолог, нужно обязательно наглым родственникам показать и сообщить, что если ничего не изменится, то через год вы его отнесете в полицию. И дальше мяч уже на их стороне.