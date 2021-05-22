ВИДЕО: Швеция стартовала в Риге с неожиданного поражения

"Тре крунур" по ходу встречи дважды вела в счете, но неудачно провела концовку второго периода, пропустив за полминуты две шайбы.

Поражение шведской команды довольно неожиданное, но на суперсенсацию, что сотворила Латвия в поединке с Канадой, не тянет. В составе шведов сразу 20 (!) дебютантов чемпионата мира, а у датчан есть игроки с опытом выступления в НХЛ и КХЛ. Один из них Никлас Йенсен из финского "Йокерита" стал главным героем скандинавского дерби - он забросил три шайбы. Датчане впервые победили шведов на чемпионатах мира.

Еще накануне матча шведы жаловались на ужасное качество льда в "Олимпийском спортивном центре" - ледовая площадка установлена в футбольном манеже. В то же время шведские хоккеисты признают, что соперники находятся в одинаковых условиях.

В параллельном поединке Германия уверенно разобралась с Норвегией - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). Хоккеисты с берегов Рейна и Одера одержали вторую победу на мировом первенстве.

В центральном матче дня действующий чемпион мира Финляндия сыграет с США (начало в 16:15). В составе финской команды 2 игрока НХЛ, у американцев сильнейшую лигу мира представляют 19 человек.

В параллельном поединке Россия проверит на прочность Великобританию. За четыре дня до начала турнира британскую команду неожиданно покинул главный тренер.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

22 мая (суббота)

А Дания - Швеция 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

В Норвегия - Германия 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

16:15 А Великобритания - Россия

16:15 В Финляндия - США

20:15 А Чехия - Швейцария

20:15 В Латвия - Казахстан