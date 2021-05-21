22.05.2021, 01:30
СЕГОДНЯ: Россия сыграет с британцами, Финляндия - с американцами
AFP
Насыщенной будет программа второго дня чемпионата мира по хоккею. На ледовых аренах Риги пройдут сразу 6 матчей мирового первенства.
В центральном матче дня действующий чемпион мира Финляндия сыграет с США (начало в 16:15). В составе финской команды 2 игрока НХЛ, у американцев сильнейшую лигу мира представляют 19 человек.
В параллельном поединке Россия проверит на прочность Великобританию. За четыре дня до начала турнира британскую команду неожиданно покинул главный тренер.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
22 мая (суббота)
12:15 А Дания - Швеция
12:15 В Норвегия - Германия
16:15 А Великобритания - Россия
16:15 В Финляндия - США
20:15 А Чехия - Швейцария
20:15 В Латвия - Казахстан