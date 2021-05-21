СЕГОДНЯ: Россия сыграет с британцами, Финляндия - с американцами

В центральном матче дня действующий чемпион мира Финляндия сыграет с США (начало в 16:15). В составе финской команды 2 игрока НХЛ, у американцев сильнейшую лигу мира представляют 19 человек.

В параллельном поединке Россия проверит на прочность Великобританию. За четыре дня до начала турнира британскую команду неожиданно покинул главный тренер.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

22 мая (суббота)

12:15 А Дания - Швеция

12:15 В Норвегия - Германия

16:15 А Великобритания - Россия

16:15 В Финляндия - США

20:15 А Чехия - Швейцария

20:15 В Латвия - Казахстан