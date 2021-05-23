Юрист о нежелании работников скорой помощи вакцинироваться: каждый случай нужно рассматривать отдельно

По словам Твердохлебова, юристы оценивают каждую ситуацию индивидуально. Он считает, что нельзя рассматривать группу медработников в целом, нужно разобраться в причинах, почему каждый отдельный человек не хочет вакцинироваться. Если у него есть медицинские противопоказания, заставлять его вакцинироваться нельзя, если же у человека просто нет желания, и никаких научных объяснений этому нежеланию вакцинироваться нет, то можно сравнить такую ситуацию со случаями на производстве, когда работники отказываются использовать защитные средства.

Адвокат рассказывает, что ему приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на производстве работнику нужно было носить защитные очки, а тот говорил: ”Я в них не верю, мне в глаза ничего не летит, а если прилетит, то не только спасёт, а может быть, даже ухудшит, потому что осколки от очков попадут в глаз”. Этому работнику делали несколько предупреждений, документировали, что он не подчиняется и не использует защитные средства, и в конце концов прекращали с ним трудовой договор. В суде решение работодателя также изменено не было.

”Если причины [не вакцинироваться] нет, и работник отказывается, то очень большая вероятность, что с ним поступят так же, как и с отказавшимся носить защитные очки или каску, — предполагает Твердохлебов и продолжает: — Работнику в такой ситуации стоит всегда подумать, для чего он сопротивляется. Стоит ли плыть на паруснике против ветра? Это возможно, но это очень трудно, и нужно знать, для чего ты это делаешь. Ведь суды длятся несколько лет, в течение этого времени будет спорная ситуация, работает там человек или нет, ему придётся платить за услуги юриста, нервничать: чем это в конечном итоге закончится. Может быть, суд скажет — да, нужно было вакцинироваться, а поскольку не вакцинировался, подвергал опасности себя и других, договор прекратили правильно. И что тогда? Для чего это нужно? Если сейчас вакцина считается безопасной, сделайте её, и проблема будет решена”.