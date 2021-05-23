Здоровье
23.05.2021, 11:10

Юрист о нежелании работников скорой помощи вакцинироваться: каждый случай нужно рассматривать отдельно

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Kui inimesed ei hakka rangelt järgima valitsuse juhtnööre, võime varsti elada olukorras, kus erakorralist abi peab oluliselt kauem ootama.
Kui inimesed ei hakka rangelt järgima valitsuse juhtnööre, võime varsti elada olukorras, kus erakorralist abi peab oluliselt kauem ootama.
Foto: Andres Putting
В коллективе таллиннской скорой помощи сложилась непростая ситуация. 8% персонала отказались прививаться. Руководство скорой пригрозило всем им, кроме беременных сотрудниц, увольнением. Изначально сообщалось, что к 17 мая все: от санитарок до врачей, - должны представить в отдел кадров свой вакцинный паспорт. Однако накануне главврач Рауль Адлас все-таки заявил, что сейчас этим вопросом не занимается, но пообещал к нему вернуться в начале июня. Что об этом случае думают юристы? Тему на Raadio 4 обсудили с присяжным адвокатом Евгением Твердохлебовым из бюро Vindex.

По словам Твердохлебова, юристы оценивают каждую ситуацию индивидуально. Он считает, что нельзя рассматривать группу медработников в целом, нужно разобраться в причинах, почему каждый отдельный человек не хочет вакцинироваться. Если у него есть медицинские противопоказания, заставлять его вакцинироваться нельзя, если же у человека просто нет желания, и никаких научных объяснений этому нежеланию вакцинироваться нет, то можно сравнить такую ситуацию со случаями на производстве, когда работники отказываются использовать защитные средства.

Адвокат рассказывает, что ему приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на производстве работнику нужно было носить защитные очки, а тот говорил: ”Я в них не верю, мне в глаза ничего не летит, а если прилетит, то не только спасёт, а может быть, даже ухудшит, потому что осколки от очков попадут в глаз”. Этому работнику делали несколько предупреждений, документировали, что он не подчиняется и не использует защитные средства, и в конце концов прекращали с ним трудовой договор. В суде решение работодателя также изменено не было.

”Если причины [не вакцинироваться] нет, и работник отказывается, то очень большая вероятность, что с ним поступят так же, как и с отказавшимся носить защитные очки или каску, — предполагает Твердохлебов и продолжает: — Работнику в такой ситуации стоит всегда подумать, для чего он сопротивляется. Стоит ли плыть на паруснике против ветра? Это возможно, но это очень трудно, и нужно знать, для чего ты это делаешь. Ведь суды длятся несколько лет, в течение этого времени будет спорная ситуация, работает там человек или нет, ему придётся платить за услуги юриста, нервничать: чем это в конечном итоге закончится. Может быть, суд скажет — да, нужно было вакцинироваться, а поскольку не вакцинировался, подвергал опасности себя и других, договор прекратили правильно. И что тогда? Для чего это нужно? Если сейчас вакцина считается безопасной, сделайте её, и проблема будет решена”.

Другое дело, говорит Твердохлебов, если человек очень принципиальный, у него есть деньги на эксперименты, он к этому процессу не будет относиться как к какой-то проблеме, а рабочее место у него для хобби. В таком случае этот человек ”просто будет ждать: посопротивляюсь, посмотрю, чем это закончится”. Такой подход, считает адвокат, тоже можно понять.

Однако, если для человека место его работы очень важно, лишних денег и медицинских противопоказаний у него нет, и он хочет жить спокойно, а не судиться, то, по мнению Твердохлебова, очень сложно понять, почему такой человек не вакцинируется.

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