СЕГОДНЯ: "Левадия" или "Флора". Кто выиграет Кубок Эстонии?

Обе команды испытанные кубковые бойцы. "Левадия" 9 раз выигрывала почетный трофей. "Флора" 8 раз становилась победителем Кубка Эстонии, в том числе в прошлом году.

В нынешнем сезоне соперники дважды встречались между собой в чемпионате. В первом поединке быза зафиксирована ничья - 0:0, а несколько дней назад "Флора" одержала уверенную победу 4:2.