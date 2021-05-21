22.05.2021, 01:00
СЕГОДНЯ: "Левадия" или "Флора". Кто выиграет Кубок Эстонии?
Foto: Kiur Kaasik
22 мая станет известен обладатель Кубка Эстонии по футболу. В финальном матче за почетный трофей сразятся "Левадия" и "Флора" (начало в 19:30).
Обе команды испытанные кубковые бойцы. "Левадия" 9 раз выигрывала почетный трофей. "Флора" 8 раз становилась победителем Кубка Эстонии, в том числе в прошлом году.
В нынешнем сезоне соперники дважды встречались между собой в чемпионате. В первом поединке быза зафиксирована ничья - 0:0, а несколько дней назад "Флора" одержала уверенную победу 4:2.