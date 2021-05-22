22.05.2021, 21:25
ФОТО и ВИДЕО: "Левадия" в 10-й раз завоевала Кубок Эстонии(6)
В финале Кубка Эстонии футболисты "Левадии" победили "Флору" - 1:0 (0:0). Судьбу встречи решило индивидуальное мастерство Роберта Кирсса, который отправил мяч в сетку ударом через себя с линии вратарской.
Случилось это на 70-й минуте после розыгрыша углового. В оставшееся время у "Флоры" были шансы сравнять счет, но вратарь и защита "Левадии" сохранили свои ворота в неприкосновенности.
В финальном матче "Левадия" выступала в следующем составе: Валлнер, Антонов, Баенко, Толордава, Пеэтсон, Леписту, Бегларишвили, Жураховский (85. Элхи), Лийвак, Агйири (63. Рооснупп), Кирсс (78. Крстевски).
"Левадия" в 10-й раз выиграла Кубок Эстонии. По количеству побед ей нет равных в эстонском футболе.