Яна Тоом: налоги нужно поднимать

Не то чтобы я была большой поклонницей Херема — скорее, равнодушна. Но должна сказать, что не вижу его вины и совершенно не согласна с тем, что его нужно каким-то образом наказать. Более того, тот факт, что сэкономить было решено именно на оркестре, значит, что он не хотел экономить на оборонных расходах. Что ещё хотеть от него в этой ситуации? Военный исходит из того, что является приоритетом на войне.

Мне кажется, что проблема заключается в перекладывании ответственности: даём понять, что нужно сократить расходы до определённого уровня, а затем выражаем недовольство, если нам не нравится, за счёт чего это было сделано. Именно министр обороны, а не командующий Силами обороны, принимает политические решения и несёт за них ответственность.

Наконец, хотела бы добавить, что мантра ”сокращаем расходы, чтобы не повышать налоги” — это чушь в квадрате, налоги нужно поднимать, если мы хотим жить лучше. Но об этом когда-нибудь в следующий раз.

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