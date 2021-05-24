24.05.2021, 17:29
Решение Байдена относительно ”Северного потока-2”: для России радость, для Украины — грусть(51)
Reuters
Двусторонние отношения между США и Россией вскоре могут улучшиться, заявляют высокопоставленные российские чиновники. Обнадёживающими признаками этого являются прошедшие на этой неделе переговоры на высшем уровне между дипломатами США и России и решение администрации Байдена не пытаться препятствовать вызывающему многие споры строительству российско-германского трубопровода. Ситуацию освещает The Washington Times.