Решение Байдена относительно ”Северного потока-2”: для России радость, для Украины — грусть

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение тем, что разгорающийся конфликт между Вашингтоном и Берлином был устранён, но президент Украины открыто выразил опасения, что из-за нового трубопровода ”Северный поток-2”, который будет поставлять природный газ напрямую из России в Германию и другие страны Западной Европы, пострадает его государство.

”Я буду с вами откровенен, меня пугает эта ситуация”, — сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся в четверг в Киеве встрече.