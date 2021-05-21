Cо следующей недели школы по интересам могут проводить экзамены и консультации в помещениях

С 24 мая в помещениях разрешены консультации, связанные с образованием по интересам, если в них участвует не более 10 человек, включая наставника. Групповые ограничения не действуют в отношении экзаменов, но при организации экзамена нужно учитывать требование, что помещение не должно быть заполнено более, чем на 25%. С 31 мая это ограничение перестанет действовать при проведении экзаменов.

При проведении занятий из сферы образования по интересам в помещениях всем людям, достигшим возраста 12 лет, необходимо носить маски. Маску не нужно надевать в случае, если это противопоказано по состоянию здоровья, исключено в силу характера деятельности или по иным уважительным причинам.

На следующей неделе правительство пересмотрит также другие ограничения как для образования, так и для деятельности по интересам, молодежной работы, дополнительного обучения и курсов повышения квалификации. Сейчас для всех этих видов деятельности в помещениях действует запрет на групповые занятия, а индивидуальные занятия могут проводиться при соблюдении правила 2+2. Заполняемость помещений не должна превышать 25%. Вне помещений занятия можно проводить в группах до 25 человек.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте: kriis.ee.