Баскетбол
21.05.2021, 19:00

Наставник ЦСКА пытался физически воздействовать на эстонского арбитра

 (2)
Dimitris Itoudis
Dimitris Itoudis
Foto: Andres Putting
Полуфинальный поединок Единой лиги ВТБ между баскетболистами "Зенита" и ЦСКА был отмечен инцидентом с участием главного тренера армейского клуба Димитрисам Итудисам и эстонского арбитра Ааре Халлико.

"Зенит" вырвал дома победу у ЦСКА во втором овертайме со счетом 107:104 и сравнял счет в серии - 1:1. По окончании поединка комиссар встречи Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на арбитра - им был Халлико.

Этот эпизод стал предметом разбирательства руководства Единой лиги ВТБ. "По решению Директората Лиги баскетбольный клуб ЦСКА предупрежден за вербальный контакт главного тренера команды Димитриса Итудиса с судьей", - говрится в сообщении Единой лиги ВТБ.

46-летний Халлико в разговоре с Delfi отказался от подробных комментариев инцидента: "Если российская пресса что-то пишет, мне здесь нечего комментировать. Итудис пытался что-то сказать, но никакой дискуссии не было. Я не знаю, за что ему вынесли предупреждение".

Полуфинальная серия в Единой лиге ВТБ проводится до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.
Оставить комментарий Читать комментарии (2)