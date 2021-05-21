Наставник ЦСКА пытался физически воздействовать на эстонского арбитра

"Зенит" вырвал дома победу у ЦСКА во втором овертайме со счетом 107:104 и сравнял счет в серии - 1:1. По окончании поединка комиссар встречи Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на арбитра - им был Халлико.

Этот эпизод стал предметом разбирательства руководства Единой лиги ВТБ. "По решению Директората Лиги баскетбольный клуб ЦСКА предупрежден за вербальный контакт главного тренера команды Димитриса Итудиса с судьей", - говрится в сообщении Единой лиги ВТБ.

46-летний Халлико в разговоре с Delfi отказался от подробных комментариев инцидента: "Если российская пресса что-то пишет, мне здесь нечего комментировать. Итудис пытался что-то сказать, но никакой дискуссии не было. Я не знаю, за что ему вынесли предупреждение".

Полуфинальная серия в Единой лиге ВТБ проводится до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

«Общение» Итудиса с арбитром после игры с «Зенитом» pic.twitter.com/Mjp3FO7nzr — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 20, 2021