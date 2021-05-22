Клуб, выигравший в Таллинне кубок, сегодня может спасти секс-шоп

”Сейчас я нервничаю, у меня чуть не случился сердечный приступ. Я не верю, что моя ставка может зайти. Тем летом я оформил купон и забыл про него до конца сезона”, — комментирует каппер Эдвардс. ”Я не мог работать почти целый год из-за локдауна в Великобритании. Если я выиграю ставку, то не стану банкротом и продолжу заниматься своим делом” — заявил Эдвардс.