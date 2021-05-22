Клуб, выигравший в Таллинне кубок, сегодня может спасти секс-шоп
На что он поставил?
- ”Ман Сити” — победитель АПЛ. Кэф: 1.72;
- ”Норвич” — победить Чемпионшипа. Кэф: 7.00;
- ”Халл” — победитель Первой английской лиги. Кэф: 15.00;
- ”Челтенхэм” — победитель Второй английской лиги. Кэф: 13.00;
- ”Атлетико” — победитель Ла Лиги. Кэф: 11.00.
4 из 5 пунктов экспресса уже сыграли. Последнее событие — чемпионство мадридского ”Атлетико”. За тур до финиша Ла Лиги мадридцы опережают ”Реал” на два очка.
В последнем туре команде Симеоне нужно обыграть в гостях ”Вальядодил”, чтобы взять трофей. ”Реал” же сыграет дома с ”Вильярреалом”.
Общий коэффициент экспресса — 25 935.
В случае победы ”Атлетико” Эдвардс выиграет 12 967 фунтов.
”Сейчас я нервничаю, у меня чуть не случился сердечный приступ. Я не верю, что моя ставка может зайти. Тем летом я оформил купон и забыл про него до конца сезона”, — комментирует каппер Эдвардс. ”Я не мог работать почти целый год из-за локдауна в Великобритании. Если я выиграю ставку, то не стану банкротом и продолжу заниматься своим делом” — заявил Эдвардс.
Заключительный тур чемпионата Испании состоится в субботу, 22 мая, в 19.00.