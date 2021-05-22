"Атлетико" выиграл чемпионат Испании и спас владельца секс-шопа

По ходу сезона "Атлетико" опережал конкурентов на 10 очков, но едва не растерял это преимущество. В последнем туре подопечным Диего Симеоне необходимо было обязательно побеждать, иначе их мог опередить "Реал".

"Атлетико" справился со своей задачей и набрал 86 очков. В предыдущий раз столичный клуб выигрывал чемпионат Испании в 2014 году. Второе место у "Реала" (84). Тройку призеров замкнула "Барселона" (79), которая так низко не опускалась с 2008 года.

Больше всех победе "Атлетико" порадовался англичанин Карл Эдвардс. 59-летний владелец магазина секс-игрушек в прошлом году поставил 50 пенсов на победителей пяти разных чемпионатов. Общий коэффициент экспресса составил 25 935.

”Ман Сити” — победитель АПЛ. Кэф: 1.72;

”Норвич” — победить Чемпионшипа. Кэф: 7.00;

”Халл” — победитель Первой английской лиги. Кэф: 15.00;

”Челтенхэм” — победитель Второй английской лиги. Кэф: 13.00;

”Атлетико” — победитель Ла Лиги. Кэф: 11.00.



Эдвардс выиграл 12 967 фунтов, которые помогут ему избежать банкротства секс-шопа.