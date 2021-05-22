Футбол
22.05.2021, 21:00

"Атлетико" выиграл чемпионат Испании и спас владельца секс-шопа

 
Мадридский "Атлетико" с суперкубком УЕФА
Мадридский "Атлетико" с суперкубком УЕФА
Foto: Madis Veltman
Футболисты испанского "Атлетико" в 11-й раз выиграли чемпионат Испании. В заключительном туре мадридский клуб победил в гостях "Вальядолид" - 2:1 (0:1). Победный мяч забил на 67-й минуте уругваец Луис Суарес, которого летом прошлого года вышвырнули из "Барселоны".

По ходу сезона "Атлетико" опережал конкурентов на 10 очков, но едва не растерял это преимущество. В последнем туре подопечным Диего Симеоне необходимо было обязательно побеждать, иначе их мог опередить "Реал".

"Атлетико" справился со своей задачей и набрал 86 очков. В предыдущий раз столичный клуб выигрывал чемпионат Испании в 2014 году. Второе место у "Реала" (84). Тройку призеров замкнула "Барселона" (79), которая так низко не опускалась с 2008 года.

Больше всех победе "Атлетико" порадовался англичанин Карл Эдвардс. 59-летний владелец магазина секс-игрушек в прошлом году поставил 50 пенсов на победителей пяти разных чемпионатов. Общий коэффициент экспресса составил 25 935.

  • ”Ман Сити” — победитель АПЛ. Кэф: 1.72;
  • ”Норвич” — победить Чемпионшипа. Кэф: 7.00;
  • ”Халл” — победитель Первой английской лиги. Кэф: 15.00;
  • ”Челтенхэм” — победитель Второй английской лиги. Кэф: 13.00;
  • ”Атлетико” — победитель Ла Лиги. Кэф: 11.00.


Эдвардс выиграл 12 967 фунтов, которые помогут ему избежать банкротства секс-шопа.

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