Борис Шипунов: у нас воруют время!

Итак, футзал – самостоятельный вид спорта, а не просто субпродукт где-то рядом.

Чтобы мне набрать детей в футзал, я должен сказать их родителям: приходите, это классный вид спорта, через него легче прийти в футбол. Они скажут: хорошо, а что мы будем делать? Где дети выплеснут свою футзальную энергию? Где они покажут, чему они научились, хотя бы родителям? А нигде, чемпионата нет.

То есть нужен детский, молодежный чемпионат. Тренеры, структура чемпионатов, все это так и не сделали за 15 лет?

Сделали в формате кубка год назад. Провели по одному этапу по каким-то абстрактным правилам. Какими-то футбольными мячами, которые скачут на паркете. В поле было пятеро почему-то, нам сказали, что так всем интереснее будет. Эти вещи не имеют ничего общего с футзалом... Мы за три года до первого чемпионата U-19 разговаривали на одной из комиссий: мы будем готовиться? Нам сказали: вопрос непростой, соберемся, углубим, расширим, в итоге шли годы. Наши ближайшие соседи Латвия и Литва выставили команды, кто-то в предварительном раунде вылетел, Латвия на правах хозяев участвовала в основном турнире. А у нас даже команду не выставляли. Второй чемпионат. Этого вопроса не было даже на повестке дня.

По этому разговору мне кажется, что футзальной структуры вообще нет. И это грустно.

По-другому это не назвать: это воровство со стороны футбольного союза. У нас воруют годы. Самый главный актив у нас всех – это время, но когда по 3-4-5 лет нам рассказывают, что вот сейчас мы будем делать тренерские курсы, у нас пирамида будет, все закачаются, и этого не происходит, у нас воруют время. Ребята, вы у нас воруете время, это самое важное! Как только начинаешь об этом говорить, сразу отвечают: ты хочешь здесь руководить? Да не хочу я руководить, вы занимаетесь своим делом. Кто-то пробовал задавать вопрос про деньги. Сразу идет ответ: денег нет. Ну давайте посчитаем, где они. Сразу из федерации отвечают: так вы денег хотите? Да не хотим, вы дайте нам возможность развиваться.

Почему об этом никто не говорит?