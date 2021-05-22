Неделя в Беларуси: блокировка TUT.BY и рекордное число политзаключенных со времен коммунизма

По данным Gemius, только по интернет-аудитории Байнета TUT.BY имеет 3,303 миллиона реальных пользователей и 62,58% охвата в стране.

В этот же день Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе к проекту по сбору денег на лечение help.blog.tut.by и почте mail.tut.bу. Генпрокуратура пояснила, что в ходе мониторинга выявила факты многократных нарушений законодательства в части размещения запрещенной информации на портале.

Утром 18 мая сотрудники ДФР (Департамента финансовых расследований) пришли с обысками в офисы TUT.BY и домой к некоторым сотрудникам компании. А также — в офисы hoster.by и av.by. Обыски прошли у главного редактора и других сотрудников компании. Комитет государственного контроля завел уголовное дело по статье, которая предусматривает уклонение от уплаты налогов сборов в особо крупном размере. Задержаны более десятка сотрудников TUT.BY.

Инженер Тихон Осипов осужден на 11 лет за то, что, по его словам, во время протестов, испугавшись, не справился с управлением машиной и непреднамеренно наехал на сотрудников милиции. Это не первый случай, когда милиционеры на протестных акциях окружили и начали бить автомобиль, вынуждая водителя совершать хаотические действия. Школьница получила 1,6 года "домашней химии" (подразумевает обязательство находиться дома в определенное время, выходить из него только по веской причине, регулярно отмечаться в милиции, а также не употреблять алкоголь) за то, что пожаловалась на избиение в милиции. Суд посчитал это ложным доносом. Также сейчас судят группу студентов, которые принимали участие в акциях протеста в учебных заведениях в сентябре 2020 года.

По всей Беларуси продолжаются задержания активистов и судебные процессы против граждан страны. Военнослужащий Денис Урад приговорен к 18 годам лишения свободы за то, что на дежурстве сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и отправил в один из телеграм-каналов.

Тихановская считает, что возбуждение такого дела позволит показать белорусам, что даже в условиях беззакония в стране их защищает международное право.

Светлана Тихановская направила письмо в Федеральную прокуратуру Германии. Она призвала федерального прокурора Питера Франка возбудить уголовное дело, по которому немецкие адвокаты подали заявления против Лукашенко и представителей режима — в интересах десяти белорусов, пострадавших от насилия со стороны режима Лукашенко в Беларуси. Учитывая эскалацию репрессий в Беларуси, а также преследования журналистов и блокировку сайта TUT.BY, Тихановская просит федерального прокурора предпринять все возможные шаги для привлечения виновных к ответственности.

На 21 мая 2021 года в Беларуси в заключении находится 27 представителей медиа.

”Не может быть безнаказанности для лиц, виновных в нарушениях прав человека. ЕС вместе с международным сообществом координирует усилия по привлечению их к ответственности, — подчеркивается в нем. — ЕС продолжает поддерживать народ Беларуси в его призыве к уважению прав человека и основных свобод и будет продолжать поддерживать гражданское общество и независимые средства массовой информации”.

ЕС также призывает ”положить конец насилию и репрессиям в отношении мирных протестующих и различных слоев общества, включая правозащитников или представителей меньшинств, а также членов политической оппозиции”, отмечается в заявлении.

”Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Беларусью , в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными”, — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

В ЕС считают , что недавние действия Минска в отношении портала TUT.BY, других независимых СМИ и журналистов ”демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений”.

Милиции разрешили применять оружие

17 мая Александр Лукашенко подписал закон о госзащите и нацбезопасности. Теперь чиновники, силовики, судьи и иные лица в случае угрозы смогут получить защиту властей — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности. Силовики же не будут нести ответственность за вред, который они законно нанесли в ходе применения силы, оружия и спецсредств. Также теперь они смогут проводить досмотр при задержании и запрещать фото- и видеосъемку.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

На приеме у психиатра получил уголовку

Человек высказался о Лукашенко на приеме у психиатра, а врач выдала это милиции. Сейчас на активиста Юрия Ковалева, который живет в Чечерске, завели уголовное дело по арт. 368 УК ("публичное оскорбление президента”

"На меня уголовное дело возбудили за то, что сказал правду. Был на приеме у врача-психиатра, проходил комиссию на право управления автомобилем. Ну и высказался…. А врач сообщила в милицию то, что я сказал”, — рассказал Юрий Ковалев.

Белорусская милиция этот инцидент не комментирует.

Во время кампании по выборам Президента Беларуси Юрий Ковалев агитировал за Светлану Тихановскую. Его сын Артем убежал от преследования омоновцев. Невестка Ковалева Екатерина осталась с двумя детьми, которым 4 месяца и 4 года.

"Политическим" нашивают желтые бирки

В колонии в Шклове "политическим" заключенным нашивают желтые бирки. Об этом сообщил представитель движения" За Свободу " Витольд Ашурок в письме из шкловской колонии, куда его отправили отбывать наказание.

"Политических здесь хватает. Так что грустить повода нет. Тем более, что администрация издала приказ иметь желтый цвет бирок на одежде, и поэтому политических можно отличить издалека", — пишет Витольд.

Политзаключенный считает, что период Второй мировой войны, когда евреи носили желтые звезды и подобные бирки пришивали к одежде в нацистских концлагерях, чем-то похож на белорусские реалии.