ФОТО | Польша перебросила в Эстонию противокорабельные ракетные комплексы

”Присутствие поляков является четким сигналом о хороших союзнических отношениях между двумя странами. Мы сможем воспользоваться редкой возможностью поупражняться в защите береговой линии и противодействию кораблям”, — сказал командующий флотом ВМС Эстонии капитан-лейтенант Мати Терве.

Польское подразделение было переброшено в Палдиски на двух десантных кораблях класса Lublin, которые доставили в Эстонию 52 военных специалиста и с десяток единиц техники, включая противокорабельные береговые пусковые установки. Военная полиция эскортирует польское подразделение на Хийумаа, где союзники примут участие в маневрах.

24 мая начнется очередная фаза ”Весеннего шторма” — учебные бои будут проходить на суше, море и в воздухе. Подразделения на Хийумаа станут отрабатывать взаимодействие с морскими силами и ведение сухопутных операций. Принимающий участие в учениях флот будет поддержан военной авиацией.

Со стороны ВМС Эстонии в маневрах принимает участие около 150 моряков, группа водолазов и пять кораблей: Wambola, Admiral Cowan, Sakala, Roland, Risto.

”Весенний шторм” — ежегодные контрольные учения Сил обороны, основная цель которых сводится в отладке взаимодействия между различнми подразделениями. В общей сложности в этом году в маневрах участвует около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.